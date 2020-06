Dan križevniškega soseda bo letos v sredo, 24. junija. A letos bo dogodek nekoliko drugačen, saj so se organizatorji odločili, da sicer enodnevni dogodek razširijo na kar deset dni.

Prvi, osrednji dan križevniškega soseda se bo v Križevniški ulici v sredo začel ob 18. uri, ko bodo za otroke in njihove spremljevalce odigrali lutkovno predstavo Korenčkov palček (če bo deževalo, bo predstava v dvorani Mini teatra). Ob 19. uri bodo nato tudi uradno odprli nove klopi in povabili vse, ki to želijo, da prinesejo na Križevniško kakšno cvetlico ali drevo. Letos so se v Križevniški ulici odločili, da bodo v cvetju vrtnic, saj jim je javni zavod Turizem Ljubljana podaril deset sadik vrtnic ljubljana, dva soseda pa sta dodatno kupila še nekaj vrtnic, ki že cvetijo. Ob 19.30 bo dramska igralka Barbara Vidović iz gledališča Talija za otroke prebirala pravljice, pol ure kasneje pa bo nastopila še glasbena skupina Anbot.

Med epidemijo novega koronavirusa so organizatorji razpisali tudi literarni natečaj, na katerega je kar 69 pesnic in pesnikov poslalo svojo pesem za objavo na križevniških klopeh. Žirija je izbrala devet pesmi, ki so že na ogled na klopeh. Julija in avgusta bodo zato v Križevniški ulici pripravili devet literarnih večerov. žir