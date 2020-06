Kot je povedala predsednica ŠAD Mavrica Mojca Grojzdek, opažajo vsako leto večje zanimanje udeležencev, vedno več jih pride tudi iz Litije, Ljubljane, Škofje Loke, Most, Komende in Kamnika. »Naši programi so vsak teden drugačni, otroci so večinoma povratniki, imamo pa letos tudi večje število novih udeležencev,« je povedala. »Indijanske počitnice, ki jih izvajamo v Arboretumu, so že precej uveljavljene. Lani smo prvič priredili kuharske počitnice, ki so požele izjemen uspeh. Zanimive so tudi počitnice Od kmetije do kmetije, kjer lahko spoznamo lokalna kmečka opravila, kmetije in delo na njih. Ker je naš slogan privoščite si dan brez televizije in računalnika, programe snujemo tako, da smo z mladino zunaj, na prostem, ob gozdu, pod nadstreški,« je še povedala Mojca Grojzdek. »Letos opažamo tudi izjemno zanimanje za program Mojstrske počitnice, zato smo dodali še en termin.« Društvo odlično sodeluje in se povezuje tudi z drugimi izvajalci počitniškega programa: »Sodelujemo z Zavodom 1-2-3, ki izvaja poučni del aktivnosti dopoldan. Izjemno dober odziv je tudi na naravoslovno-tehničnih počitnicah, ki bodo v parku Arboretum, tako da je le še nekaj prostih mest.«

Nepozabno počitniško doživetje, ki bo letos v znamenju Harryja Potterja, pripravlja ekipa vodnikov turistično-rekreativnega društva Turnše - Češenik. Na obrobju vasi Turnše bodo postavili že tradicionalni tabor, kjer se otroci vsako leto za štiri dni prelevijo v skoraj čisto prave tabornike in skupaj s prijatelji prespijo v šotorih, se vozijo s kanuji, čofotajo v bazenu, se spuščajo po drči, se vedno kaj novega naučijo in se predvsem, kot pravijo, vedno zabavajo. Letos ga organizirajo med 25. in 28. junijem, cena programa je 100 evrov za nečlane, za člane društva pa 60 evrov.

Veliko zanimanja za aktivno počitniško varstvo opažajo tudi pri Plavalnem društvo Domžale. Kot je povedala Gaja Lorenci , je avgustovski termin praktično že zaseden, dobro se polnita že oba druga. »Naš program sestavlja dopoldanska gimnastika v telovadnici OŠ Preserje, popoldne pa otroke odpeljemo na bazen v Kamnik ali Domžale, ko se bo odprlo,« je povedala Lorencijeva in dodala, da si sicer želijo medse več starejših otrok do 14. leta starosti. »S temi je res super delati, čeprav so odlična družba tudi desetletniki, osemletniki in mlajši, ki počitniško varstvo izkoristijo predvsem, da pred odhodom na morje morda že splavajo.« Plavalne tečaje pripravljajo tudi Otok športa in Fan Vit-As.

Krajši programi in delavnice

Za popestritev dopoldneva, morda ne samo ob slabem vremenu, vabijo tudi v domžalsko knjižnico. »Program je pester, v torek, 7. julija, in petek, 10. julija, ter prav tako še teden dni kasneje in potem še štirikrat v avgustu bomo imeli med 10. in 12. uro v knjižnici družabne igre. Prijave niso potrebne,« je povedala vodja oddelka za otroke in mladino Stanka Zanoškar in povabila tudi do knjigobežnic, ki se po parkih že lepo polnijo s knjigami. Otroci, ki bi počitnice radi izkoristili za učenje tujega jezika, se lahko v organizaciji jezikovnega centra DUDE med 17. in 21. avgustom udeležijo poletne jezikovne delavnice, cena je 170 evrov. Enkrat na dan po eno uro, med 24. in 28. avgustom pa lahko učenci od 6. do 9. razreda obnovijo angleško slovnico preko elektronskih medijev.

Enkratno doživetje s tekmovalci in trenerji kotalkarskega kluba Pirueta bo v petek, 3. julija, med 19. in 20. uro, ko bo na večnamenski ploščadi (drsališče) v Domžalah potekalo brezplačno kotalkanje. Vsi, ki bi se želeli naučiti kaj več, pa se lahko vključijo že prej v tečaj kotalkanja. Ta bo med 29. junijem in 2. julijem potekal na že omenjeni lokaciji. Cena štiridnevnega tečaja je 30 evrov.

Prav tako so otrokom in njihovim staršem ponudili krajše, le nekaj dni trajajoče delavnice v Centru za mlade Domžale. Pod vodstvom akademske restavratorke Urške Grošelj konec junija pripravljajo tri dni trajajočo delavnico z naslovom T-shirt poslikave in dekoracije. Otroci bodo izbrano predlogo prenesli in naslikali na majico. Po končanem slikanju in sušenju bodo majčke dodatno okrasili s šivanjem perlic, niti, čipk. Od 6. do 8. julija pa bodo v sklopu delavnic animiranega filma otroci spoznali »cut out« animacijo.