Z dnevom odprtih vrat z začetkom ob 9. uri želi Tehnološki park podjetjem, ki delujejo v njegovem okviru, in širši javnosti ponuditi vpogled v delo in aktivnosti laboratorijev in jim hkrati predstaviti potencial, ki ga s svojo odprto platformo predstavljata za podjetja, inovatorje, startupe, študente in raziskovalce, ki želijo preizkusiti nove tehnologije oziroma najti podporo pri razvoju njihovih rešitev. Obiskovalci se bodo lahko udeležili dveh zelo zanimivih predavanj oziroma delavnic s področja 3D-modeliranja, 3D-tiska ter osnov oblikovanja rešitev v virtualni resničnosti. Med 14. in 17. uro bo potekala konferenca Vizija prihodnosti 5.0, startup podjetja in raziskovalci obeh laboratorijev pa bodo prisotni tudi na večernem XR HUB meetup dogodku, kjer bodo predstavili različne tehnologije, rešitve slovenskih ustvarjalcev in startupov ter trende, ki se nakazujejo v prihodnosti.

Ves dan bo v recepciji stavbe B potekala razstava izdelkov in rešitev, s katerimi so tehnološka podjetja sodelovala v boju proti koronavirusu. Predstavljeni bodo slovenski ventilator, vizirji in 3D-maske, ki so jih podjetja razvila za zdravstvene delavce v najtežjih razmerah, ter druge aktivnosti in produkti, pri katerih so slovenska tehnološka podjetja skupaj s partnerji pripomogla k uspešnemu omejevanju oziroma zdravljenju bolezni covid-19. Razstavo bo ob 13. uri odprl dr. Jernej Pintar, direktor Tehnološkega parka Ljubljana, ki je skupaj s partnerji v času epidemije novega koronavirusa proaktivno, pozitivno in posvečeno združil tehnološko skupnost in podprl različne aktivnosti, ki so odmevale po Sloveniji in v svetu. Udeležba na dogodku je brezplačna, zaradi omejenega števila udeležencev pa je potrebna predhodna prijava najkasneje do ponedeljka, 22. junija. rš