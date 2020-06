Javna agencija Spirit Slovenija je v okviru nacionalne kampanje za promocijo slovenskega gospodarstva pod sloganom »I feel Slovenia. Green. Creative. Smart.« izbrala devetnajst slovenskih podjetij in organizacij, ki bodo aktivno vključeni v številne promocijske aktivnosti slovenskega investicijskega in poslovnega okolja. Ambasadorji slovenskega gospodarstva so postali izjemna slovenska podjetja in organizacije, ki vsak na svojem področju ponujajo edinstvene izdelke in storitve z visoko dodano vrednostjo, med katerimi so tudi gazele in nominiranci za gazele: Akrapovič, Alpina, AquafilSLO, Ekoart hiše, Elan, Equa, Hooray Studios, Ljubljanske mlekarne, Lotrič Meroslovje, Luka Koper, Lumar IG, Mywater, Nordijski center Planica, Panorganix, Paradajz, Pipistrel, Plastika Skaza, SETCCE in SWARCO LEA.

Izrazito trajnostno naravnani

Ambasadorji so zelo raznoliki, od mikro- in velikih podjetij do zagonskih in tistih v zreli fazi razvoja, ki delujejo na zelo različnih področjih in izhajajo iz vseh regij. Vsem pa je skupno, da so visokotehnološka in izrazito trajnostno naravnana podjetja, katerih inovativne in pametne rešitve ter visokokakovostni izdelki so plod slovenskega znanja. Kot je na predstavitvi, ki so se je minuli petek udeležili predstavniki vseh ambasadorjev, povedala Ajda Cuderman, direktorica Spirita Slovenija, bodo s svojimi rešitvami v prihodnje prispevali k prepoznavnosti Slovenije kot tehnološko razvite in kreativno naravnane zelene države ter k promociji stabilnega in naprednega poslovnega okolja.

»Kot mlada država svojo državno znamko I feel Slovenia uporabljamo šele 20 let, a je predvsem v zadnjem času postala sinonim za vse več uspešnih slovenskih, tudi gospodarskih zgodb. Njeno prepoznavnost bomo s kampanjo Green. Creative. Smart. na področju promocije gospodarstva še dodatno nadgradili in okrepili.« Jeseni se bo sedanjim ambasadorjem na drugem javnem pozivu pridružilo še do dvajset novih. Na celoviti viziji Slovenije kot zelenega, ustvarjalnega in pametnega gospodarstva temelji tudi vladni program spodbujanja investicij in internacionalizacije slovenskega gospodarstva v letih od 2020 do 2024, ki je v pripravi, je izpostavil Simon Zajc, državni sekretar na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo.