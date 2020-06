Skupne pisarne so primerne za manjše ekipe ali podjetja, ki želijo pospešiti razvoj svojega produkta, vse, ki imajo poslovno idejo in potrebujejo pomoč pri njeni realizaciji, samozaposlene in »freelancerje«, popoldanske podjetnike ali večja podjetja z obrobja, ki želijo imeti svojo enoto v prestolnici. Zavod Mladi podjetnik svežim podjetnikom že vrsto let ponuja prostore za sodelo v ljubljanskih Dravljah. Kot pravi njegov direktor Borut Borštnik, je za mlade podjetnike odlično, da delajo v istem prostoru kot najboljši možni mentor – drugi mladi podjetnik, ki dnevno rešuje podobne izzive. Poleg tega sodelavci pridobijo veliko priložnosti za razvoj novih idej in skupnih projektov, uporabnikom pa je na voljo tudi pomoč pri prvih korakih poslovanja, od pravnika in obsežne knjižnice do točke »vem«.

Zavod Mladi podjetnik je pred slabim letom dni v Šiški v Ljubljani odprl še en najsodobnejši prostor za sodelo v Sloveniji – MP hub. Vanj so vložili osemletno znanje ter izkušnje pri ustvarjanju in vodenju skupnih pisarn in projektu od načrtovanja do gradnje namenili več kot leto dni. Idejno zasnovo je pripravil arhitekturni biro Kragelj arhitekti, ki je specializiran za dizajn delovnih prostorov. Prostori so kakovostno in sodobno opremljeni, podjetnikom pa so na voljo tudi manjše in večje sobe za sestanke. Med podjetji, ki so svoj delovni prostor našla v MP hubu, so denimo Niteo.co, Vendi in Infinet, ki se ukvarjajo s spletnim razvojem, Valkire – podjetje za informacijsko tehnologijo, Flight mission support, Taurus Traveling in druga, še vedno pa sprejemajo tudi nove najemnike. Kot zanimivost naj dodamo, da je svojo poslovno pot v prostorih za sodelo Zavoda Mladi podjetnik začelo tudi podjetje Hooray Studios ali Mali junaki, startup leta 2019. rš