Od 18 primerov novih okužb so jih deset zabeležili v Zagrebu, pet v osječko-baranjski županiji, po eno pa v zagrebški, splitsko-dalmatinski in dubrovačko-neretvanski županijia. Testirali so 276 ljudi, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Pri tem so sprejeli odločitev, da se prepove obisk v domovih za ostarele v treh županijah, kjer narašča število okuženih - zagrebški, splitsko-dalmatinski in osječko-baranjski, kot tudi v Zagrebu. Med okuženimi v Zagrebu je tudi osnovnošolec, so po poročanju hrvaškega portala N1 potrdili na novinarski konferenci.

V bolnišnicah v Zagrebu, Osjeku in Splitu so prepovedani obiski, vsi zdravstveni delavci pa morajo nositi zaščitne maske.

Po ministrovih besedah med okuženimi ni težje obolelih, v bolnišnici se zdravi devet ljudi. Prav tako nihče ni priključen na ventilator. Doslej je ozdravelo 2142 ljudi, 107 jih je umrlo.

Veliko okužb tudi drugod na Balkanu V Srbiji, kjer danes potekajo parlamentarne in lokalne volitve, so v zadnjih 24 urah potrdili še 91 novih okužb z novim koronavirusom, skupno 12.894. Zaradi covida-19 je umrla še ena oseba, skupno 261. O novih okužbah poročajo tudi iz BiH, Severne Makedonije in Črne gore, kjer so v soboto znova uvedli nekatere ukrepe. V BiH so v zadnjih 24 urah potrdili še 77 novih okužb, od tega 42 v Federaciji BiH, največ pa v Sarajevu (10). Pri večini primerov gre za osebe, ki so bile v stiku z okuženimi osebami, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina. V Severni Makedoniji so v zadnjih 24 urah potrdili 101 novo okužbo, potem ko so v soboto poročali o 185 novih primerih v enem dnevu. Največ okužb, 57, so znova potrdili v Skopju. Opravili so 776 testov. Zaradi covida-19 je v zadnjih 24 urah v Severni Makedoniji umrlo še pet bolnikov, skupno 238, je sporočilo ministrstvo za zdravje. V državi so doslej potrdili 5106 primerov okužbe, od katerih jih je aktivnih še 2942, poroča makedonska tiskovna agencija Mia.