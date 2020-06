Na mejnih prehodih namreč ostaja v veljavi nadzor prometa in potnikov, na nekaterih kontrolnih točkah s sosednjimi državami pa so spremenjena pravila prehajanja meja, opozarjajo na centru za državne ceste.

Za vstop v Slovenijo osebna vozila do pol ure čakajo na mejnih prehodih Slovenska vas, Starod, Sečovlje in Dragonja, do ene ure je čakalna doba za vstop v Slovenijo na mejnem prehodu Obrežje, od ene do dveh ur pa čakajo vozila na mejnem prehodu Jelšane, kažejo podatki prometno-informacijskega centra za državne ceste, objavljeni okoli 14. ure.

Za izstop iz Slovenije pa osebna vozila do pol ure čakajo na mejnih prehodih Sečovlje in Dragonja, do ene ure pa na prehodu Jelšane.

V Avstriji je pred predorom Karavanke zastoj proti Sloveniji dolg dva kilometra, predor občasno zapirajo.

Pristojni še opozarjajo, da zaradi posebne tehnologije preplastitve na gorenjski avtocesti med Naklim in Brezjami na vozišču ostajajo zrna. Zato voznike opozarjajo, naj ohranjajte varnostno razdaljo in spoštujte omejitev, saj jim lahko ta zrna poškodujejo vozilo. Posebej previdni naj bodo motoristi, opozarjajo.

V ponedeljek je praznik na Hrvaškem, v četrtek pa v Sloveniji in na Hrvaškem. Zato pristojni opozarjajo še na omejitve tovornega prometa in dan pred četrtkovim praznikom na pričakovano povečano število tovornih vozil.