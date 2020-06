#foto #video V izgredih v Stuttgartu poškodovani policisti in uničene trgovine

V nasilnih uličnih izgredih, ki so v noči na danes izbruhnili v središču nemškega mesta Stuttgart, je bilo poškodovanih več ljudi, med njimi tudi več deset policistov. Pridržali so 20 ljudi, je davi sporočila policija. Izgredniki so tudi uničevali in ropali trgovine.