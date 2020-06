V ponedeljek bo sončno. Pihal bo okrepljen severni do severozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Goriškem do 31 stopinj Celzija.

Obeti: V torek bo pretežno jasno. V sredo bo še razmeroma sončno, proti večeru pa bodo možne posamezne nevihte.

Vremenska slika: Višinsko jedro hladnega zraka se je umaknilo nad vzhodni Balkan. Nad Alpami se krepi območje visokega zračnega tlaka. Od severa k nam v višinah še priteka razmeroma vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Zmerno do pretežno oblačno bo. Ponekod v krajih vzhodno od nas bo občasno rahlo deževalo. Manj oblačnosti bo ob Jadranu ter v sosednjih krajih Italije. V ponedeljek bo prevladovalo sončno vreme, pihal bo veter severnih smeri.

Biovreme: Danes bodo imeli vremensko občutljivi ljudje manjše vremensko pogojene težave. V ponedeljek bo vpliv vremena na počutje večinoma ugoden.