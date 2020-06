V petek zvečer so se Belorusi drugi dan zapored zbrali na protestih proti Lukašenku v Minsku in več drugih mestih po državi. Policija je posredovala, da bi jih razgnala, in pri tem aretirala okoli 140 ljudi, od tega 80 v Minsku, je sporočila skupina za človekove pravice Vjasna. Med aretiranimi je bilo tudi več novinarjev tujih medijev.

Nekatere pridržane so izpustili že v petek zvečer, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Beloruski predsednik je medtem danes dejal, da je ogrožena suverenost države. »Nikoli si nisem mislil, da bodo v Belorusiji ljudje, ki bi radi uničili državo,« je povedal. »Nikomur ne bo dovoljena izdaja ali uničenje tega, kar smo vi in jaz gradili četrt stoletja,« je povedal.

V zadnjih tednih je bilo aretiranih več predsednikovih kritikov, tudi glavni Lukašenkov tekmec na volitvah Viktor Babariko. Nekdanjega bančnika so aretirali zaradi nezakonitih poslovnih praks. Kljub temu so njegovi sodelavci danes vložili njegovo kandidaturo za predsednika. Zbral je 435.000 podpisov, kar je precej več od 100.000, kolikor jih je potreboval.

»Če je Viktor Babariko registriran kot predsedniški kandidat, obstaja možnost, da bi bil izpuščen na prostost,« je povedal odvetnik Maksim Znak. »Ali pa tudi ne,« je dodal.

Avgusta bodo v Belorusiji potekale predsedniške volitve, na katerih se bo 65-letni Lukašenko, ki nekdanjo sovjetsko republiko vodi s trdo roko že od leta 1994, potegoval za šesti mandat. Kljub epidemiji novega koronavirusa se ni odločil za preložitev volitev. Prav tako ni uvedel ukrepov za zajezitev širjenja virusa.