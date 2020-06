Skupina nogometašev moštva iz nemške prestolnice je organizirala zabavo, potem ko so si v 32. krogu prvenstva po zmagi nad Paderbornom (1:0) zagotovili obstanek v prvoligaški druščini.

DFL je bil brez milosti in je v petek zvečer naložil kazen tako klubu kot kapetanu Christopherju Trimmelu in vezistu Sheraldu Beckerju zaradi »nespoštovanja higienskih protokolov v luči pandemije novega koronavirusa«, so zapisali v izjavi za javnost.

Na posnetkih, ki jih je pridobil DFL, se je znašel tudi trener moštva Urs Fischer, v vodstvu lige pa so izpostavili predvsem Trimmela in Beckerja, ki nista spoštovala predpisane minimalne socialne distance ob proslavi obstanka v ligi.

Obema je bila zaukazana karantena, dokler ne bosta predložila potrdil o dveh zaporednih negativnih testih na covid-19-

Trenutno Union Berlin, ki je lani napredoval rang višje, v nemškem prvenstvu zaseda 12. mesto z 38 točkami.