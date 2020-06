"Krivolov in zastrupitev smo izključili, saj imajo živali vse okle," je povedal območni koordinator za divje živali Dimakatso Ntshebe in namignil, da bi v primeru krivolova storilci najprej vzeli predvsem okle.

Ntshebe dodaja, da je število poginulih živali verjetno še večje, saj je v močvirnatem terenu težko dejansko prešteti število poginulih slonov. Pristojno ministrstvo bo parku zdaj pomagalo s pregledom terena s helikopterji ter poslalo dodatne ljudi za pregled teren.

Vzorce tkiva poginulih živali so iz Bocvane na natančnejše preiskave že poslali tudi v Zimbabve, Južnoafriško republiko in ZDA.

Bocvana v Afriki sodi med najbolje urejene države na področju varovanja narave in živali in je pri turistih vse bolj priljubljena. Lani pa so časopise polnile negativne novice, ko so v državi vnovič dovolili lov na slone. A teh je v Bocvani veliko. V praktično vseh afriških državah se število slonov zmanjšuje, v Bocvani pa je od leta 1991 do 2020 število slonov naraslo s približno 50.000 na 130.000.