Planinšek je bil priznan estetski kirurg, delal pa je tudi rekonstrukcije rok in prstov po po težkih poškodbah, prav tako je operiral večje površine telesa po opeklinah in nesrečah. Kot so zapisali na spletnem Delu, je veljal za perfekcionista in deloholika.

Rodil se je v kmečki družini. V več intervjujih je priznal, da je bil v otroštvu plah, tih in zadržan, a kasneje je vedno izstopal. Leta 2005 so ga razglasili za najbolje oblečenega Slovenca.