V Sloveniji v petek šest okužb s koronavirusom

V Sloveniji so v petek opravili 1147 testiranj in potrdili šest okužb z novim koronavirusom, je vlada sporočila prek Twitterja. V bolnišnici zdravijo sedem bolnikov s covidom-19, eden potrebuje intenzivno nego. Dva so iz bolnišnice odpustili. Skupaj je bilo doslej iz bolnišnic odpuščenih 296 bolnikov s covidom-19.