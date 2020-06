Avgusta lani se je v berlinskem parku Kleiner Tiergarten sredi belega dne zgodil umor nekdanjega čečenskega gverilca Zelimkana Kangošvilija. Storilec na kolesu ga je s pištolo glock z dušilcem najprej ustrelil v telo in nato dvakrat v glavo, potem pa se skušal znebiti orožja in kolesa, vendar so ga hitro prijeli. Tožilstvo je storilca navajalo le kot Vadima S. oziroma Vadima K., kot to zahteva nemška zakonodaja o tajnosti identitete osumljencev, britanska skupina preiskovalnih novinarjev, specializiranih za preverjanje javno dostopnih obveščevalnih podatkov, pa je sporočila, da gre za Vadima Nikolajeviča Krasikova iz Kazahstana. Hitro se je pojavil sum, da je v likvidacijo vpletena obveščevalna služba tuje države. Zdaj pa so zvezni preiskovalci Vadima S. tudi uradno obdolžili umora in tudi tega, da ga je zagrešil po naročilu ruskih oblasti v zameno za »finančno nagrado« ali pa iz želje, da »ubije političnega nasprotnika«.

Veleposlanik žuga z odgovorom Posebnih dokazov nemško tožilstvo ob objavi obtožbe ni predstavilo. Navedlo je, da ruski državni organi likvidacijo Kangošvilija, ki se je proti Rusiji boril v drugi čečenski vojni v letih 1999–2009, naročili »neznanega dne pred 18. julijem 2019«. Vadim S. naj bi nekaj dni pred umorom 23. avgusta iz Moskve dopotoval v Pariz, od tod pa prek Varšave v Berlin s potnim listom, ki ga je nekaj tednov prej izdal ruski urad. Nemški zunanji minister Heiko Maas je po objavi obtožnice novinarjem dejal, da so z njo seznanili ruskega veleposlanika v Nemčiji Sergeja Nečajeva in ga obvestili, da si nemška vlada »izrecno pridržuje vse pravice za ukrepanje« proti Rusiji. Veleposlanik je kasneje na facebooku zapisal, da nemških obtožb »ne podpira nobeno dejstvo ali dokaz«. Dodal je, da bo Moskva brez odlašanja odgovorila na vsako nemško potezo. Nemški mediji so večinoma povlekli vzporednice s poskusom umora prebeglega nekdanjega ruskega obveščevalnega agenta Sergeja Skripala in njegove hčere v Veliki Britaniji leta 2018, ki je do konca zastrupil že prej težavne odnose med Londonom in Moskvo. Berlin je lani ob trditvah, da z ruske strani ne dobi aktivne pomoči pri preiskavi umora Kangošvilija, izgnal dva ruska diplomata, Kremelj pa je Nemčiji očital, da zgolj širi neutemeljene domneve v »spolitizirani preiskavi«.

Trn v ruski peti V nekdanji Sovjetski zvezi rojeni Kangošvili čečenskih korenin in gruzijskega državljanstva se je med drugo čečensko vojno bojeval proti Rusiji kot bližnji soborec leta 2005 ubitega vodje čečenskih upornikov Aslana Maškadova. Leta 2008 je bil na čelu prostovoljcev v Južni Osetiji na strani gruzijskih vladnih sil, ki pa niso bili nikoli aktivirani. Ruske oblasti so ga označile za terorista, povezanega z bombnim napadom na moskovsko podzemno železnico leta 2010 in s tako imenovanim kavkaškim emiratom, ki je imel cilj vzpostaviti islamsko državo na severu Kavkaza, a je izpuhtel že pred petimi leti. V Gruziji, kjer je obveljal za koristnega obveščevalnim službam, naj bi bil tarča več poskusov atentata, v Nemčijo pa se je skupaj z ženo in štirimi otroki zatekel leta 2016 in neuspešno prosil za azil.

Merklova: Imamo pravico ukrepati Kanclerka Angela Merkel je včeraj dejala, da ima Nemčija pravico do sprejemanja ukrepov zaradi umora v Tiergartnu. Ob razširjenem prepričanju, da Putinov režim izvaja takšno obračunavanje z nasprotniki, pa je Jürgen Hardt, zunanjepolitični koordinator krščanskih demokratov v nemškem parlamentu, po objavi obtožnice za umor Kangošvilija dejal, da se nemška vlada ne sme izmikati uvajanju sankcij, dokler ruske oblasti krijejo hrbet morilcem, ter pozval k skupni evropski akciji.