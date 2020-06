Uvertura v nedeljski kolesarski spektakel na Gorenjskem je bil današnji drugi pokal Tadeja Pogačarja in VN Plastike Virant v Komendi, kjer se je zbralo 64 domačih in tujih kolesarjev. Lansko zmago je ubranil Luka Mezgec, član avstralske ekipe Manuela Fundacion (do letos Mitchelton-Scott), ki je na 12 letečih sprintih – točkoval se je vsak tretji krog – zbral točko več od Avstrijca Marca Hallerja (27:26), člana ekipe Bahrain-McLaren, tretji pa je bil njegov klubski sotekmovalec Matej Mohorič (18).

Primož Roglič (Jumbo-Visma), številka ena na svetovni lestvici, ki danes ni nastopil, bo na nedeljski dirki za DP nastopil brez spremljevalne ekipe. Iz njegove ekipe je želelo priti nekaj Nizozemcev in Belgijcev, za katere pa je ob prihodu v Slovenijo obvezna karantena, zato bo ob njem le športni direktor, Nemec Grischa Niermann. »To je velik hendikep, saj bom moral vse vloge in naloge na dirki opravljati sam. A to ne bo prvič v karieri in verjamem, da se bom dobro znašel. Sam bom tudi takrat, ko se bo dirka odločala, a na koncu moraš biti najboljši tudi na zadnjem in zelo zahtevnem klancu, če želiš zmagati,« se zaveda Primož Roglič pred dirko, na kateri bo karavana najprej prevozila sedem krogov dolžine 19,7 kilometra (skupno 137,9 km), nato pa jo čaka sklepni osemkilometrski vzpon na Ambroža pod Krvavcem.

»Zame bo to prva dirka v sezoni. Super, da imamo dirko, s katero bomo razbili rutino vsakdanjega treninga. Doslej smo le trenirali, zdaj pa bo končno še malo akcije. In fino je, da se bomo lahko predstavili domačim gledalcem. Vsi napovedujejo moj spopad v hrib s Tadejem Pogačarjem, a obstaja tudi možnost, da se to sploh ne bo zgodilo,« meni Roglič, ki bo nastopil (tako kot Pogačar) tudi naslednjo nedeljo na DP v kronometru v Gorjah. Roglič je imel danes prijetno obveznost, saj je njegov sin Lev praznoval prvi rojstni dan, kmalu pa se bo znašel tudi v knjižni obliki. Njegova življenjska spremljevalka Lora Klinc končuje pisanje knjige s kolesarsko vsebino z naslovom Kilometer nič, ki naj bi izšla konec avgusta.

Matej Mohorič (Bahrain-McLaren), državni prvak iz leta 2018 in novopečeni očka, napoveduje, da sta glavna favorita Roglič in Pogačar, glede na elitno zasedbo pa predsednik KZS Tomaž Grm ocenjuje, da bo v nedeljo šlo za »majhno svetovno prvenstvo na slovenskih tleh«. Na progi, ki ji pravijo tudi gorenjska Flandrija in ki bo popolnoma zaprta, naj bi se Pogačar, deseti na svetovni lestvici, v »finalu« udaril z Rogličem. Komaj 21-letni kolesar s Klanca pri Komendi, ki je nedavno pogodbo z ekipo UAE Team Emirates podaljšal do leta 2024, se je šele v četrtek zvečer vrnil s svojega drugega domovanja v Monte Carlu.

Na jubilejnem, 30. državnem prvenstvu (dirko si bo mogoče ogledati v spletnem prenosu) bo v nasprotju z Rogličem lahko računal na pomoč klubskega kolega Jana Polanca. »Komaj čakam, da spet poženem pedala na pravi dirki. Nimam posebne taktike, imam pa Polančevo podporo. Najpomembneje je, da si ubežniki pred zadnjim klancem ne privozijo prevelike prednosti, ker takega zaostanka potem ne bi bilo več mogoče nadoknaditi. Zanimivo bo, ker nihče od nas po obdobju brez dirk, ko se nismo mogli testirati na cesti, ne more natančno vedeti, v kakšni formi je. Šele dirka bo pokazala, kdo je trenutno najbolje pripravljen, mogoči pa so vsi scenariji,« pravi Tadej Pogačar. Moški kategoriji elite in U-23 bosta startali ob 14. uri, ženski elite in U-23 (68 kilometrov) pa ob 16. uri.