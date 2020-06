Desetim že prej potrjenim klubom za igranje v reformirani ligi prvakov v sezoni 2020/21 (PSG, Kiel, Vardar, Veszprem, Barcelona, Kielce, Aalborg, Zagreb, Porto, Flensburg) se je danes pridružila še šesterica povabljencev: Celje Pivovarna Laško, Meškov Brest, Nantes, Pick Szeged, Elverum in Motor Zaporožje. Zaradi pandemije koronavirusa so veljaki z Dunaja določili še dve rezervi – Wislo Plock in Dinamo iz Bukarešte. V naslednji sezoni bo med šestnajsterico, ki bo nastopila v dveh skupinah s po osmimi klubi, igralo šest sedanjih ali nekdanjih prvakov Evrope (Vardar, Barcelona, Flensburg, Celje, Kiel, Kielce), žreb skupin bo 1. julija na Dunaju, prvi krog pa 16. septembra.

Celjani bodo že 26. sezono igrali v evropski ligi prvakov, nad čimer je navdušen tudi predsednik kluba Jernej Smisl: »Veseli in ponosni smo, da smo še naprej del evropske elite. V tem trenutku, ko se spreminjajo format lige in termini tekem, prav tako se začenja novo marketinško obdobje, je zelo pomembno, da smo zraven. Imamo mlade igralce, vsi so zelo perspektivni in bodo leto starejši ter bogatejši za sezono izkušenj. Verjamem, da bo Celje konkurenčno v Evropi.« Ker zaradi koronavirusa obstaja možnost, da bodo tekme (po novem ob sredah in/ali četrtkih ob 18.45 in/ali 20.45) brez gledalcev, se je celjski klub odločil za projekt Postani legendarno ime Zlatoroga. Gre za projekt, s pomočjo katerega bodo lahko vsi navijači in drugi izrazili podporo klubu – gre za zakup sedeža v Zlatorogu. Vsak, ki se bo odločil za takšno simbolično potezo (ne presega vrednosti letne vstopnice), bo lahko na spletni strani kluba zakupil svoj sedež ter nanj napisal svoje ime in priimek ali naziv podjetja.

V ligi prvakinj, kjer bo prav tako 16 ekip razdeljenih v dve skupini, je imelo devet klubov zagotovljen nastop v sezoni 2020/21. Za prostih sedem mest je bilo dvanajst prošenj, eno izmed posebnih povabil pa je dobil tudi Krim Mercator.