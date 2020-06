V Franciji so se v teh dneh spomnili 80. obletnice enega najbolj znanih govorov v zgodovini države, v katerem je 49-letni novopečeni in neznani general Charles de Gaulle po radiu BBC nekaj dni po nemškem vkorakanju v Pariz pozval Francoze k nadaljevanju boja. S tem je de Gaulle spodbudil upor proti tedanji francoski vladi, na čelo katere je 17. junija 1940 stopil 84-letni Philippe Petain, legendarni general iz Verduna (1916), z namenom, da bi podpisal premirje s prodirajočimi Nemci oziroma da bi kapituliral. Prav de Gaulle je s tem dejanjem in potem z odporniškim gibanjem (ki ni bilo le golistično) omogočil, da je bila Francija leta 1945 med zmagovalci, in ne med poraženci druge svetovne vojne, in da je torej niso identificirali s kolaboracionističnim Petainovim vichyjskim režimom.

»London je zibelka sodobne Francije« Francoski predsednik Emmanuel Macron je obletnico govora v četrtek zaznamoval z obiskom v prestolnici Velike Britanije, ki je de Gaullu dala zatočišče in od koder je nagovoril Francoze. V Londonu je Macron poudaril, da je bil de Gaulle 18. junija 1940 samo »neki francoski oficir, ki je dezertiral«, ko je dan prej z letalom brez dovoljenja nadrejenih zbežal iz Bordeauxa, vendar je »v londonsko izgnanstvo ponesel francoskega duha«. Ni pozabil omeniti pomoči in podpore, ki jo je de Gaullu hotel brez odlašanja dati tedanji britanski premier Winston Churchill. Toda drugi ministri v britanski vladi so bili ogorčeni, da je premier tako naklonjen uporniškemu francoskemu generalu, ki je postal izobčenec in je obrnil hrbet francoski vladi. Situacija se je spremenila že nekaj dni kasneje, ko je Petain 22. junija podpisal premirje z Nemci, in de Gaulle je lahko znova nagovoril Francoze po BBC (drugi govor je slišalo nekaj več Francozov kot prvega, ki ga je po ugotovitvah zgodovinarjev ujelo le malo Francozov). »Britanska monarhija je tako postala zatočišče francoske republike, London je postal zibelka svobodne Francije,« je dejal Macron, ki se je na svojem prvem potovanju v tujino po februarju srečal s princem Charlesom in s premierjem Borisom Johnsonom, velikim občudovalcem Churchilla. Za Britance je obisk pomemben tudi zato, ker je do konca leta treba najti dogovor o prihodnjih odnosih z EU na gospodarskem, varnostnem in obrambnem področju, Francija pa je precej nepopustljiva. Zanimivo je, da je de Gaulle Britancem, ki so mu tako zelo pomagali med drugo svetovno vojno, kot francoski predsednik kasneje preprečeval vstop v EGS, predhodnico EU.