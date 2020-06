Prvič od začetka epidemije koronavirusa v Evropi se bodo sredi julija evropski voditelji v Bruslju sestali osebno, da bi poskušali še pred poletnimi počitnicami najti dogovor o predlaganem 750 milijard evrov težkem skladu za okrevanje in 1100 milijard vrednem večletnem evropskem proračunu za obdobje 2021-2027.

Oba finančna instrumenta sta ključna za spopadanje držav Evropske unije z recesijo, ki je v EU nastopila zaradi zastoja evropskega in svetovnega gospodarstva. S sprejetjem teh ukrepov želi EU tudi pokazati, da je lahko solidarna za vse države članice po največji krizi na celini v zadnjih sedemdesetih letih. Evropski voditelji predlog komisije načeloma podpirajo, razhajajo pa se v podrobnostih. Koristi od dogovora, bodo imeli vsi, pravijo v evropski komisiji.

Na včerajšnjem zasedanju so voditelji predstavili predvsem svoja stališča na predlagani sklad in proračun, prava pogajanja se bodo začela šele po predložitvi novega predloga predsednika evropskega sveta Charlesa Michela. Predlog bo predstavil pred julijskim vrhom EU. Ocenjuje, da bodo pogajanja težka. Predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen je članice pozvala, naj ne izgubljajo časa in dosežejo dogovor še pred poletnimi počitnicami. Za to so se sicer zavzemali vsi voditelji, ki so na zasedanju sicer slišali tudi opozorila direktorice Evropske centralne banke Christine Lagarde o negativnih posledicah, če dogovora ne bodo kmalu dosegli. ECB sicer v letošnjem letu evropskemu gospodarstvu napoveduje krčenje za 8,7 odstotka BDP.