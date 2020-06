V tej rubriki običajno testiramo mobilnike, ki bi jih lahko primerjali z mercedesi oziroma ferarriji. Ker omogočajo testiranje najboljšega in najbolj dovršenega na trgu, s čimer se mora primerjati vse drugo, ima to svoj smisel. Ker so premijski telefoni v zadnjih letih postali že pregrešno dragi, pa se ima smisel ozreti tudi na drug konec spektra, recimo med golfe, da bi videli, kaj se najde za okoli 220 evrov.

Za približno to ceno smo v roke dobili nov Sonyjev nizkocenovni mobilnik xperia l4. Gre za naslednika mobilnika xperia l3, ki je izšel lani v podobnih cenovnih okvirih. V primerjavi s svojim predhodnikom je l4 višji in vitkejši oziroma je doživel spremembo razmerja stranic zaslona. Z lanskih 18:9 so se pri Sonyju odločili tudi v tem cenovnem razredu staviti na filmofilske dimenzije 21:9, ki so jih všečno uvedli s premijsko xperio 1. Dimenzije zaslona so prilagojene gledanju filmov in v tem primeru ponujajo boljši izkoristek površine. Je pa zaradi ožjega zaslona nekoliko manjša slika pri gledanju vsebin v televizijskem formatu.

Dodatna prednost je tudi nevsiljivost minimalnega frufruja za prednjo kamero pri čelu zaslona. Ta ima diagonalo 15,7 centimetra (6,2 palca), v višino pa naprava meri 15,9 centimetra. Diagonala bi bila lahko daljša, a ima telefon pričakovano kar nekaj obrobe ob straneh, čelu in predvsem na bradi. Še vedno pa precej manj od novega iphona se.

V pričakovanih okvirih za ta cenovni razred je tudi ločljivost IPS LCD-zaslona, ki znaša 1680x720, je pa z gostoto 295 pik na palec (PPI) telefon nekoliko razkošnejši od konkurence. Za to ceno običajno najdemo naprave z okoli 270 PPI. Kljub temu ne gre pričakovati vrhunskega gledanja videov, kakršnega doživimo na premijcih, kjer je gostota pik lahko tudi dvakrat višja. Malo zrnaste slike je pri tej ceni treba vzeti v zakup. Obžalujemo pa, da zaslon vseeno ni svetlejši.

Plastika in solidne fotografije v dobri svetlobi Nič kaj premijski ni telefon niti na otip. Ohišje je zelo plastično. Plastika, ki je videti kot plastika in tudi takega otipa. Nobenih trikov, nobenega blišča. Smo pa navdušeni nad postavitvijo bralnika za prstne odtise ob stran naprave. To je morda ta hip celo nam najljubša postavitev čitalnika. Tisti pod steklom so sicer tehnično zanimivi, a v sili prevečkrat zatajijo oziroma jih zgrešimo. Pri xperii l4 pozornost pritegne tudi postavitev treh leč na hrbtni strani. Glavna kamera ima ločljivost 13 milijonov pik (MP), ultraširokokotna 5 MP, tretja leča pa je tipalo za globino z ločljivostjo 2 MP. Na prednji strani medtem najdemo enojno 8 MP kamero. Presežkov s kamero nismo pričakovali, a smo bili nad rezultati glavne kamere nekoliko presenečeni. Kvalitete pixlov, iphonov in premijskih huaweijev ali samsungov seveda ne gre pričakovati. So pa bile fotografije v lepi svetlobi povsem spodobne. Ko je bilo v kadru nekaj sence in kakšen bolj osvetljen predel, se je močno poznal slab dinamični razpon. V sencah ni bilo podrobnosti, medtem ko so bili osvetljeni predeli hitro presvetljeni, drugo pa je bilo relativno solidno. Tudi ob večkratni povečavi fotografije niso postale izrazito zrnaste, je pa prišlo do izraza pomanjkanje podrobnosti. Kvaliteta nočne fotografije je bila žal pričakovana. Včasih zamegljeno, vedno zelo zrnasto. Nič posebnega niso niti ultraširoke fotografije. So sicer ultraširoke, imajo pa tudi skromno ločljivost 5 MP kamere. Boljši vtis je pustil portretni način prednje kamere. Čeprav je ta enojna, je presenetljivo dobro znala ločiti lase in druge podrobnosti od ozadja pri zamegljevanju. Je pa tudi na izostrenih predelih še vedno zelo malo podrobnosti. Tudi barve bi lahko bile malenkost bolj žive.