Domnevam, da se vas osem poslancev iz meni neznanih razlogov ni želelo odločiti niti za podporo niti za zavrnitev predlaganega kandidata. Volitve so tajne, pa bi kljub temu rad poznal odgovor na vprašanje, kateri oziroma kakšni interesi ljudstva so narekovali, da ste se odločili v volilno skrinjico oddati neveljavne glasovnice. Veste, kaj me pri tej stvari skrbi in žalosti? Da ste kot moji poslanci morebiti na svojstven način sledili usmeritvam, ki jih je, tako so poročali mediji, poslancem koalicije posredoval predsednik vlade Janez Janša. Njegov načrt je razpoznaven; neodvisno sodstvo narediti strankarsko razpoznavno. Če je bilo tako, niste ravnali po črki ustave in ste zlorabili moje in tudi zaupanje ljudstva.

Ne morem se znebiti občutka, da je bila pri vaši izbiri odločilna tudi misel na vaš ljubi kruhek. Vam izvoljenim predstavnikom ljudstva je ljubi kruhek odmerjen kar v zajetnem obsegu. Priznam, da je želja obdržati status poslanca vsaj do naslednjih rednih volitev (in še dlje) motiv, ki se mu ni zlahka upreti. Kaj vse je človeško bitje pripravljeno storiti za ljubi kruhek, si ne moremo niti predstavljati. Vse lepo in prav, če ne bi odvisnost vas poslancev od ljubega kruhka krojila tudi usode državljanov in demokratične moči vladanja.

Moji ljubi poslanci, gotovo imate vrsto razlogov, s katerimi opravičujete vaše sprenevedavo glasovanje. Nekaj pa ste očitno prezrli: vede ali nevede ste v imenu oblasti ljudstva naredili neodpustljivo napako. Podprli ste avtoritativno izvršilno oblast v rokah politika Janeza Janše in pustili odprta vrata za politizacijo sodstva, tudi ustavnega. Ljudstvo ima tako po vaši zaslugi spet malo manj oblasti (3. člen Ustave RS). Avtokrat, kakršen je Janez Janša, na vrhu izvršilne veje oblasti večini državljanov prinaša krčenje družbene, materialne in okoljske blaginje. To ste prezrli in tega vam tudi Bog ne more odpustiti.

Janez Krnc, Litija