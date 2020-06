Splitčan Roko Baturina, ki ravno danes praznuje dvajseti rojstni dan, je spomladi poživil dogajanje v prvi slovenski ligi. V dresu Brava je na osmih tekmah prispeval osem golov. Dvakrat je zadel tudi na sredinem mestnem derbiju z Olimpijo in postal najboljši posameznik 28. kroga po izboru Dnevnikove žirije.

Roko Baturina izstopa v primerjavi s slovenskimi vrstniki. Na igrišču je dokazal, da gre njegov nogometni razvoj v pravo smer, zato mu napovedujejo odlično kariero. V Bravo je med zimskim prestopnim rokom prestopil iz Dinama Zagreb, ki ga je za pol leta posodil v Ljubljano. Trener Dejan Grabić zanj pravi, da je nogometaš z močnim značajem, na zelenici pa deluje neustrašno in samozavestno. Njegova odlika je prefinjen občutek za hladnokrvno doseganje golov. Krasi ga celovit pregled nad igro, saj pred udarcem proti nasprotnikovim vratom pogled vedno usmeri proti golu. Očitno je, da se je zelo hitro navadil na razmere v slovenski ligi, ki je postala idealno tekmovanje za njegovo napredovanje. Premor med koronakrizo je izkoristil v celoti in se izvrstno pripravil za zaključek sezone. Prav gotovo je eden izmed ključnih igralcev Brava, ki je neporažen že na devetih tekmah zapovrstjo. Doslej je zbral tudi dvanajst nastopov za hrvaško reprezentanco do devetnajst let, za katero je prispeval dva zadetka.

Minuli krog v prvi ligi so po ocenah Dnevnikove komisije zaznamovali napadalci. Za Baturino se je zvrstil Luka Zahović, ki je bil kreator mariborskega preobrata v Kranju. V Stožicah je podobno kot Baturina blestel tudi Aljoša Matko in se uvrstil na tretje mesto. Na četrtem in petem mestu sta se znašla aduta Mure, Luka Bobičanec in Kevin Žižek, ki sta bila zelo aktivna pri zanesljivi zmagi Prekmurcev nad Celjem.