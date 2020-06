Chris D'Elia osumljen spolnega nadlegovanja mladoletnic

Komik, ki je nedavno v seriji You igral zvezdnika, ki osvaja mladoletnice, je bil zdaj podobnih dejanj osumljen tudi v resničnem življenju. Več žensk je namreč nedavno izjavilo, da jih je standup komik Chris D'Elia osvajal oziroma nagovarjal k spolnim odnosom, ko so bile še mladoletne. D'Elia je obtožbe že zanikal, rekoč da nikoli ni osvajal deklet, za katera je vedel, da so mladoletne, prav tako naj bi bili vsi njegovi odnosi sporazumni in legalni. Hkrati se je opravičil, ker se je obnašal kot kreten, ki ga je odnesel nov način življenja.