Znane Hrvatice kažejo sredinec nasprotniku splava

Nekdanji hrvaški predsedniški kandidat in predsednik nacionalistične stranke Domovinsko gibanje Miroslav Škoro je pred parlamentarnimi volitvami razburil hrvaško javnost z izjavo, da bi se morale ženske, ki so zanosile med posilstvom, o morebitnem splavu posvetovati s svojo družino. Čeprav je Škoro pozneje pojasnil, da ni šlo za nikakršen zakonski predlog, temveč zgolj za njegovo mnenje, da bi se morale ženske o travmah pogovarjati s člani svoje družine, je izjava razburila številne hrvaške ženske. Te so na družbenih omrežjih začele objavljati fotografije svojih sredincev, namenjenih Škoru, prva med njimi pa je bila kar županja Osijeka Žana Gamoš.