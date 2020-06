Nadaljevanje nogometne sezone v Angliji je odneslo še zadnje dvome, da bo Liverpool prvič po okroglih treh desetletjih osvojil naslov prvaka. Za matematično potrditev rdeči na preostalih devetih tekmah sicer potrebujejo še štiri točke, pa še to le v primeru, da bi najbližji zasledovalec Manchester City zmagal na vseh svojih preostalih. Precej bolj realno je, da bo Liverpool ob naslovu zrušil še nekaj rekordov, denimo tistega za največ točk v sezoni, ki ga ima v lasti prav City s 100 točkami iz sezone 2017/18; Liverpool je trenutno pri 82 točkah, na razpolago pa jih je torej še 27. Prve tri že jutri zvečer na mestnem derbiju v gosteh pri Evertonu.

Pri tem je zanimivo, da bo to že četrta medsebojna tekma trenerjev obeh klubov v tej sezoni. Zdajšnji prvi mož stroke pri Evertonu Carlo Ancelotti, ki modri liverpoolski klub vodi od konca decembra, je prvi del sezone namreč sedel na klopi Napolija in z njim v skupinskem delu lige prvakov z Liverpoolom Jürgena Kloppa vknjižil zmago in remi, januarja letos pa je že z Evertonom proti Liverpoolu izgubil z 0:1 in izpadel v tretjem krogu pokala FA. »Ko analiziraš igro Evertona, moraš zdaj pogledati tudi kakšno tekmo Napolija ali katerega drugega moštva, ki ga je vodil Carlo Ancelotti, saj ta vselej želi, da njegovo moštvo igra na specifičen način,« pravi Jürgen Klopp in dodaja, da večjih težav, kljub temu da se je govorilo o poškodbi Salaha, nima. »Nekateri so trenirali manj, nekateri več, večina pa je opravila vse treninge.«

Kloppa bodri tudi podatek, da z Liverpoolom proti Evertonu na dosedanjih desetih tekmah še ni izgubil, za slednje pa je še bolj boleč še en podatek v povezavi s številko deset – toliko let namreč že čakajo zmago proti mestnim tekmecem, v tem času pa so nanizali 11 porazov in 10 remijev. Na drugi strani ima Ancelotti proti Liverpoolu sedem zmag s kar štirimi različnimi klubi (Milan, Chelsea, Real Madrid, Napoli), pred tokratnim derbijem pa mu je najbolj žal, da bodo tribune stadiona Goodsion park samevale. »S tem se prednost domačega igrišča izniči. To je voda na mlin Liverpoola, pravzaprav bo to do konca sezone prednost vsakega gostujočega moštva,« je pripomnil Carlo Ancelotti, ki je čas, ko v Angliji tekem ni bilo, izkoristil za analize in kot najzanimivejši zaključek izpostavil, da je v Nemčiji, kjer po koronakrizi igrajo najdlje, delež tekem z zmagami domačih klubov padel s 43,3 odstotka, kolikršen je bil z gledalci na tribunah, na 21,7 odstotka, kolikršen je s praznimi stadioni.

Dodajmo, da se danes in jutri, najprej z zaostalimi tekmami 25. kroga, nadaljuje tudi italijansko prvenstvo.