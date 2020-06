Kilogram domačih in uvoženih marelic od štiri evre navzgor

Z domačimi marelicami je letos slabo, poudarjajo prodajalci sadja na osrednji tržnici. Večina z goriškega in pomorskega konca jih govori o pozebi. Ena od branjevk iz Goriških brd pa pripoveduje o nedelji, ko jim je močen dež že oplojene cvetove marelic stolkel, zato ne bodo imeli skoraj nič tega sadeža. Pri briških prodajalcih sadja je zjutraj na tržnici sicer mogoče dobiti nekaj domačih marelic, vendar hitro poidejo. Kilogram stane pet evrov. Najdejo se tudi koprske marelice, ki jih imajo samo še za enkrat ali dvakrat, pravi prodajalka. Za kilogram je treba odšteti šest evrov. Tiste iz okolice Lenarta pa so pet evrov. Vse več je na stojnicah marelic iz Italije in Španije, kilogram stane okoli pet evrov. Hrustavke so bolj ali manj v zatonu, zdelal jih je dež, pravi ena od branjevk. Za kilogram je treba odšteti od štiri do šest evrov. Pri sadju za štiri evre za kilogram prodajajo tudi češnje, imenovane kranijevke. Gre za staro goriško sorto, ki je je v zadnjem času v tistih koncih vse manj. Je pa zelo aromatična in sladka ter dobra za predelavo. Na tržnici so tudi že prve koprske fige, prodajajo pa tudi hrvaške. Kilogram stane od pet do šest evrov. Pri sadju so obetavne tudi julijske lepotice, majhne goriške hruške. Kilogram je mogoče kupiti za tri evre. nm