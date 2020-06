Na Hrvaškem med obtoženci za utajo davkov tudi Slovenec

Hrvaški urad za boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu (Uskok) je pet hrvaških in enega slovenskega državljana obtožil kriminalnega združevanja ter utaje davkov in carin, so danes sporočili s hrvaškega tožilstva. Obtoženi naj bi z malverzacijami oškodovali hrvaško državo za skoraj 48 milijonov kun (6,5 milijona evrov).