Te šibke države nimajo ravno tistega, kar vsaka država potrebuje za obvladovanje pandemije: vlade z institucionalno zmožnostjo, da zasnuje in uveljavi obsežen načrt ukrepanja, učinkovite policije, ki poskrbi za upoštevanje zakonov in predpisov, socialnega programa s pomočjo v denarju, hrani in drugih dobrinah ter zdravstvenih storitev za oskrbovanje okuženih.

Takoj je mogoče ugotoviti, da imajo omenjene države hude težave na področju javnega zdravstva. Medtem ko ima Evropa 4000 postelj na intenzivnih oddelkih na milijon prebivalcev, jih ima večji del Afrike pet na milijon prebivalcev. Mali, na primer, pa ima samo tri ventilatorje v vsej državi.

Za učinkovit odziv na pandemijo morajo ljudje tudi zaupati vladi. Toda te šibke države ne trpijo le zaradi pomanjkanja osnovnih kapacitet, ampak imajo največkrat tudi vlade, ki v očeh ljudi nimajo legitimnosti. V državah, kjer so še nedavno divjali vojaški spopadi ali v katerih se je razbohotila korupcija, veliko ljudi ne bi hotelo slediti niti vladi, ki bi bila sposobna ukrepati.

Močan zasebni sektor je prav tako nujen del učinkovite države, ki se je sposobna spoprijeti s pandemijo. Ljudem mora biti omogočeno, da delajo, ker lahko samo tako preživljajo svoje družine, vlade pa morajo imeti davčne prihodke, s pomočjo katerih lahko pomagajo tistim, ki nimajo možnosti, da bi delali. Vendar pa šibke države praviloma nimajo gospodarskih temeljev, na podlagi katerih bi lahko zadostile tem osnovnim zahtevam moderne družbe in države.

Na začetku krize je obstajalo upanje, da se bodo nekatere šibke države zaradi mladega prebivalstva in svoje izoliranosti izognile najhujšim zdravstvenim posledicam covida-19. Toda po prepričanju nas treh, ki smo sopredsedujoči Svetu šibkih držav, se to ni zgodilo. V zadnjih tednih so imeli Sudan, Južni Sudan, Somalija in Jemen podobno raven okuženosti in smrtnosti, kot smo ju videli v razvitih in visoko razvitih državah, ki jih je koronavirus najprej prizadel.

Pravzaprav so razmere v šibkih državah še veliko hujše, ker bodo te veliko bolj občutile gospodarske posledice, in to ne le zaradi ukrepov izolacije in karantene doma, ampak tudi zaradi tistega, kar se dogaja v drugih državah. Trgovina z državami, kot je Kitajska, se je izjemno zmanjšala, nakazila denarja, ki ga domov pošiljajo delavci na začasnem delu v tujini, so usahnila, cene surovin, še posebej nafte, so močno padle, proračunski primanjkljaji so vse večji. Ker so šibke države v veliki meri odvisne od uvoza hrane, se vse bolj omenja nevarnost lakote.

Težave revnih držav so težave vsega sveta Vedeti moramo, da postajajo težave revnih držav težave vsega sveta, bodisi kot množične migracije bodisi kot organizirani kriminal, terorizem ali ekonomski učinki prelivanj (spillovers). Ker bo leta 2030 polovica svetovnega prebivalstva živela v šibkih državah, bodo ti problemi čedalje hujši. Zato je prednostna naloga Sveta šibkih držav, da usmeri pozornost k izzivom, s katerimi se morajo te države spoprijeti. Svet šibkih držav, ki je sestavljen iz nekdanjih svetovnih voditeljev, ministrov, diplomatov, poslovnežev, akademikov in šefov organizacij za razvoj, kombinira najsodobnejše vrhunske raziskave s konkretnim podrobnim političnim znanjem, da bi lahko vplival na globalne in nacionalne nosilce odločanja, od katerih je odvisno, kako uspešno bodo šibke države prestale krizo in na kakšen način se bodo spopadle z obsežnimi ter v globino segajočimi izzivi. Pri tem bodo odločilnega pomena decentralizacija, prilagodljivost in pametna uporaba podatkov. Tako na primer obstajajo številni dokazi, ki kažejo, da je »inteligentna zajezitev« lokalnih izbruhov pandemije pogosto bolj učinkovita in bolj primerna kot izolacija in karantena po vsej državi. Takšna spoznanja bi se lahko v šibkih državah izkazala za odločilna. A ukrepati moramo hitro, preden se konča akutna faza pandemije na zahodu in popusti občutek urgentnosti.