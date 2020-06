Lepotni ideali: Raje kurbica kot bajsa!

»Saj si čisto siva,« se je zdrznila moja branjevka, ko sem se sredi pandemije opogumila in se po nakupih odpravila brez pokrivala. »Ti dam telefonsko od mojega frizerja? Dela na črno, striže, barva, fenira,« je oglaševala ponudbo. Razmišljam, da se ne bi več barvala, sem odvrnila. »Ne nori, za to si še premlada!« me je zavrnila Anja.