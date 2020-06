Juhu, počitnice so tu!

Namen, da bi smiselno zaokrožila niz svojih besedil, s katerimi sem sebe in druge tolažila v času letošnje pomladanske epidemije, se je izkazal za sindrom lačnih oči. Izobilje vtisov, ki porajajo nenehno beleženje, sintezo in analizo komaj doumljivega dogajanja v nas, med nami in v svetu, presega celo miselne procesorje antropologov, sociologov, politologov in še premnogih človeka in človeštvo raziskujočih -logov.