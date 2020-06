Globa zaradi smrdljivca Dunajski policisti so po boju z novim koronavirusom našli novega nevidnega sovražnika. Avstrijski lokalni časnik je poročal, da so policisti v prestolnici moškega oglobili s 500 evri, ker je pred njimi zelo glasno prdnil, kazen pa da so »zapakirali« v nespodobno vedenje v javnosti. Mestna policija se je na poročanje odzvala na twitterju in zanikala kaznovanje nekoga, ker »bi ga samo spustil«. Moški jih je namreč provociral, njihovih ukazov ni ubogal, nato pa vstal s klopi, pogledal policiste in »s polno močjo namenoma sprašil masiven črevesni veter«. Ali so v tistem nosili maske, ki bi jih ščitile tako pred virusom kot pred smradom, niso zapisali.

Pobegla panda in želvak Medtem ko naši policisti in gasilci po cestah preganjajo in lovijo pobegle konje, iz rek rešujejo srnje mladiče, iz krošenj pa preveč radovedne in premalo gibčne mačke, imajo njihovi kolegi v tujini včasih bolj eksotične zadolžitve. Nedolgo tega smo poročali o ameriškem policistu, ki je na varno domov pripeljal ljubezen iščočega pava, v danski prestolnici pa so lovili velikega pando. Na srečo samo znotraj živalskega vrta, a sedemletni Xing Er se ni dal zlahka ujeti. Kot najhujši razgrajač je najprej razbil kletko in pobegnil iz nove, 20 milijonov evrov vredne hiše za pande. Priseljenca s Kitajskega jim je uspelo kaj hitro umiriti z uspavalom. Na drugi strani sveta, v ameriškem Fairfaxu, pa je policija lovila ogromno, skoraj 30 kilogramov težko želvo, ki je terorizirala prebivalce predmestja. Da bi ti lahko brez strahu zapuščali svoj dom, so želvaka odpeljali v živalski vrt.

Dokler naju zapor ne loči … Enim je ljubezen v pogubo, drugim da krila in jih osvobodi. Takšen načrt sta imela tudi mož in žena iz Virginije, ki sta se iz same ljubezni zatekla h kršenju zakona. Julie je namreč februarja priznala goljufijo s področja zdravstva, te dni pa bi jo sodišče poslalo v zapor. A sta se s soprogom Rodneyjem spomnila nečesa boljšega – če Julie »izgine«, pač ne more za rešetke, kajne? No, in ravno to se je zgodilo. Mož je po prijetnem nedeljskem družinskem izletu v nacionalnem parku prijavil izginotje soproge, ki je po njegovem pričanju z razgledne točke padla v globino soteske. S sinom sta pred prihodom policije podtaknila nekaj »dokazov«, s katerimi pa jih kljub dvema dnevoma iskalne akcije nista pretentala. Julie so našli živo in zdravo skrito v omari domače hiše, oba z možem pa se bosta pred sodiščem zagovarjala zaradi lažne prijave in zarote. Rodney je zaobljubo »v dobrem in slabem« vzel zelo resno.

Razlival alkohol in grozil Pridite v Portorož, Izolo, Piran, nas v objem sonca vabijo iz obmorskih krajev. In turisti gredo. A tu in tam se najde kakšno gnilo jabolko. Tako so piranski policisti en večer tega tedna posredovali pri težavnem potniku na avtobusu. V poročilu sicer niso izpostavili, ali gre za turista ali domačina, so pa zabeležili, da je imel gospod s seboj pijačo, ki jo je nemarno polival (pregovorno žejne Štajerce in škrte Gorenjce lahko torej izločimo), ljudem v bližini pa grozil z batinami. Kričal je tudi na policiste, se uprl poskusu aretacije, hotel pobegniti, se postavil v napadalni položaj in še naprej grozil s pretepom. Umirili so ga s prisilnimi sredstvi in ga odpeljali.