Ti namreč napadajo gojišča in se mastijo z ribami, ki so namenjene predvsem izvozu. Po podatkih tamkajšnjega združenja rejcev lososov tjulnji vsako leto pokončajo pol milijona lososov. Odstrel tjulnjev se je v letošnjem letu podvojil, zato so organizacije za zaščito živali začele še močneje pritiskati na škotsko vlado, da tjulnje odločneje zaščiti. V prvih treh mesecih letos je bilo namreč ustreljenih kar 31 tjulnjev. Škotska vlada je zdaj vendarle prisluhnila opozorilom in v parlamentarno proceduro vložila zakonodajo, ki bi prepovedala njihov odstrel. A tega niso storili zgolj zaradi želje po zaščiti teh morskih sesalcev. V ozadju prepovedi so tudi gospodarski interesi in zaščita celotne škotske ribiške industrije. Dvesto milijonov evrov vreden letni izvoz lososov v ZDA (26 odstotkov celotnega škotskega izvoza lososov) je namreč ogrožen, ker Amerika čez dve leti uvaja zakonodajo, ki bo prepovedovala uvoz rib iz držav, kjer streljajo tjulnje. V združenju rejcev lososov so se sprijaznili s tem, da jim bo odstrel tjulnjev v prihodnje prepovedan. Zdaj bi se s škotsko vlado radi dogovorili za uporabo podmorskih zvočnih odvračal, s katerimi bi tjulnje odganjali od gojišč. Takšne aparature sicer že uporabljajo, organizacije za zaščito živali pa svarijo, da so škodljive za druge morske sesalce, predvsem delfine.