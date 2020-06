Ljudje so naenkrat ostali brez prihodkov. A kot so izvedeli med priklenitvijo v lastnih domovih, so v tem času izgubili tudi svoje stojnice. V večjih mestih Zimbabveja so lokalne oblasti namreč čas epidemije izkoristile za to, da so uničile na tisoče nezakonito postavljenih stojnic, ki so jih sicer vrsto let tolerirale. Na takšnih stojnicah je večina prebivalcev Zimbabveja s trgovanjem služila za svoje dnevno preživetje. Oblasti so svojo akcijo pojasnjevale z utemeljitvijo, da želijo kraje ohraniti čiste, hkrati pa lokalnim oblastem zagotoviti, da z dajatvami od uradno registriranih prodajalcev dobijo prihodke. Kot je bilo razumeti oblasti, so stojnice uničili zato, da bi njihovi lastniki ustanovili registrirane prodajalne in s tem plačevali davke. Zaradi uničenih stojnic se je med prebivalstvom še povečal občutek negotovosti. Kot poroča Reuters, je z uničenjem njihovih prodajnih mest možnost zaslužka izgubilo tri milijone prebivalcev. Dve prodajalni je v minulih dneh izgubil tudi 55-letni Bidnock Kunaka. Prihranjen denar, s katerim je hotel nakupiti nove artikle za prodajo, je med koronakrizo porabil za prehranjevanje družine. Čeprav ga je vlada oropala prihodkov, namerava vztrajati pri obcestni prodaji. Postavil bo novo stojnico. Na njej bo ponujal zelenjavo, ki jo bo pridelal na svojem vrtu.