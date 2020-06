Ko se pred tedni voditelj Kim Jong Un ni dlje časa pojavil v javnosti in se je že ugibalo, ali je morda umrl, se je kot možna naslednica v družinski vladavini Kimov omenjala njegova mlajša sestra Kim Yo Jong. Dvaintridesetletna političarka, ki se je v zadnjih letih hitro vzpenjala v severnokorejskem partijskem aparatu, ima po ocenah poznavalcev Severne Koreje dobre možnosti, da po smrti Jong Una postane prva voditeljica te države. Ob sorodstveni vezi s trenutnim voditeljem naj bi bile njene možnosti za nasledstvo Jong Una velike tudi zato, ker je poročena s sinom generalnega sekretarja stranke in de facto drugim človekom Severne Koreje Choe Ryong Haejem. Vidnejšo vlogo v državi je dobila v zadnjih šestih letih. Kot direktorica urada za propagando je bdela nad »pravilno« javno podobo svojega brata. Tudi ko je bila povišana v članico politbiroja, je še naprej opravljala to funkcijo. Kot bratova politična svetovalka je pripravljala vse njegove javne nastope, pa tudi njeni politični nastopi so se v zadnjih letih zgostili. Bila je članica severnokorejske delegacije na zimskih olimpijskih igrah v Pjongčangu, sodelovala je tudi na ameriško-korejskih mirovnih pogovorih med Kim Jong Unom in Donaldom Trumpom. Po propadlih pogovorih o denuklearizaciji Severne Koreje v Hanoju je bila odstavljena iz politbiroja, kamor se je letos vrnila.