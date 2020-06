Novinarji so opazovali, kako sta grška in turška obalna straža več ur opazovali gumenjak z migranti, ki se je zaradi luknje začel polniti z vodo. Patruljni čoln grške obalne straže se je sicer migrantom približal, a jih ni rešil na krov. Začeli so krožiti okoli čolna in povzročali valove, ki naj bi jih odnesli nazaj proti turški obali. Posnetki grške obalne straže pa so pokazali, da jih tudi turški patruljni čolni v njihovih ozemeljskih vodah niso hoteli rešiti. Poročanje novinarjev prikazuje še novo tehniko grške obalne straže pri nezakonitem vračanju migrantov na turško stran v egejski ožini med državama. Z videoposnetki in izjavami migrantov so namreč dokumentirali, kako obalna straža reši migrante, jih nato posadi na nove gumenjake in jih začne vleči proti meji s Turčijo. Čez nekaj časa prerežejo vrvi, s katerimi je gumenjak pritrjen na čoln obalne straže, in migrante prepustijo valovom, da jih odnesejo nazaj v turške ozemeljske vode. Grška obalna straža je zanikala nezakonita vračanja, o njih domnevno nič ne vedo niti v evropski agenciji za zaščito meja Frontex.