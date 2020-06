Vlada Janeza Janše, ki je po januarskem odstopu prejšnjega predsednika vlade Marjana Šarca mandat nastopila 13. marca, dan po razglasitvi epidemije covida-19 v Sloveniji, je v tem kratkem času odločala na rekordnih 21 rednih in 56 dopisnih sejah. Večinoma so jih zaznamovali sprejeti ukrepi za obvladovanje novonastale krizne situacije, razpravi o njih so ministri v veliki meri posvetili tudi ustanovno sejo vlade. Tedaj so ustanovili krizni štab in sprejeli del ukrepov, več jih je sledilo v prihodnjih dneh in tednih.

Več kritik si je vlada nakopala zaradi domnevno spornih načinov nabave zaščitne in druge opreme v času epidemije. Opozicija ji je očitala negospodarna in koruptivna ravnanja, a vladna stran očitke zanika in pojasnjuje, da se je soočala s praznimi skladišči in velikimi potrebami po opremi, hkrati pa kaosom na trgu. Z zadevo se med drugim ukvarja tudi Računsko sodišče.

Odmevale so tudi nekatere kadrovske poteze. Vlada je že na svoji prvi seji razrešila direktorico policije, načelnico Generalštaba Slovenske vojske in direktorja obveščevalno-varnostne službe (OVS) ministrstva za obrambo. Med bolj odmevnimi so bile še menjave na vrhu Nacionalnega preiskovalnega urada, Statističnega urada RS in Slovenske obveščevalno-varnostne agencije, v nadzornem svetu Telekoma Slovenije in programskem svetu Radiotelevizije Slovenija (RTVS). zamenjali so tudi direktorja zavoda za blagovne rezerve ter direktorico Nacionalnega inštituta za javno zdravje med samo epidemijo.