Šestintridesetletni Hrvat Dino Skender iz Osijeka je včeraj tudi uradno postal novi trener nogometašev Olimpije. V Ljubljano je prišel v četrtek, včeraj dopoldne podpisal dveletno pogodbo, popoldne vodil prvi trening, v nedeljo pa bo debitiral na klopi Olimpije na vročem derbiju Ljubljanske kotline z Domžalami ob Kamniški Bistrici.

Mladen Rudonja se skriva

Predsednik Milan Mandarić in športni direktor Mladen Rudonja, ki se skriva in noče pojasniti svojih potez, sta v nasprotju z napovedmi izbrala širši javnosti neznanega, predvsem pa zelo neizkušenega trenerja. V nasprotju z odstavljenim Safetom Hadžićem, ki mu je Mandarić očital pomanjkanje izkušenj za uspeh na mednarodni sceni, je Skender popoln trenerski vajenec.

Vse življenje je deloval v Osijeku, saj otrok kluba. Slabih šest mesecev je lani vodil prvo ekipo, ki je hrvaško prvenstvo končala na tretjem mestu. Pred tem je nekaj časa je treniral rezervno zasedbo slavonskega kluba, od začetka letošnjega leta pa je bil vodja mladinskega pogona. Veliko bolj znan je njegov brata Marin, nekdanji vratar, tudi član zagrebškega Dinama. Skender ima zelo vplivne prijatelje, saj je njegova družina povezana z Ivanom Meštrovićem, ki je skupaj z Madžarom Lorincem Maszarosom lastnik Osijeka in ga tudi vodita. Osijek, ki gradi supermoderni stadion, poganja tudi kapital iz Madžarske. Morda je izbira Skenderja za trenerja povezana pričakovanji Olimpije, da bi dobila kakšen sponzorski evro iz države, katere predsednik vlade Viktor Orban je velik ljubitelj nogometa in ga podpira tudi zunaj meja.

Zaradi negativne klime in morda strahu pred rafalom neugodnih novinarskih vprašanj Olimpija novega trenerja včeraj sploh ni predstavila na tiskovni konferenci, ampak je posredovala le njegovo izjavo v sporočilu za javnost. »Olimpija je veliko ime v slovenskem nogometu. Klub ima veliko dobrih nogometašev, zato lahko prvenstvo zaključimo na najboljši način. Z ustreznim psihološkim pristopom in trdim delom bomo poskušali čim prej odpraviti začasno krizo, ki je po moji oceni posledica spleta okoliščin,« je povedal Dino Skender, ki vsaj na fotografijah daje vtis neustrašnega bojevnika. Veliko pohvalnih besed je o Skenderju izrekel Sergej Jakirović, njegov rojak in tekmec na klopi Maribora v boju za prvaka.

Predsednik Milan Mandarić je bil jasen, da od novega trenerja pričakuje naslov državnega prvaka, obenem pa tudi vizijo razvoja lastne nogometne šole in uveljavljanje mladih igralcev. »Pred nami so odločilni dnevi. Moštvo je treba čim prej vrniti v normalno tekmovalno formo in nadaljevati zmagovalno pot do konca prvenstva. Potem se bomo lotili priprav na evropska tekmovanja,« je dodal Milan Mandarić.