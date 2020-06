Na Trgu republike je danes, na že osmi protestniški petek, zazevala velika praznina. Zaščitna ograja, s katero so policisti ogradili simbolni trg demokracije, je segala vse od vhoda v Cankarjev dom do zadnjega dela parlamentarne stavbe na Tomšičevi ulici. V popoldanskih urah so se ob njej postrojili policisti, kmalu pa se jim je pridružila še skupina okoli petdesetih pripadnikov specialne enote.

Zagrabili so jih med prebiranjem ustave

Kakšna grožnja je botrovala tolikšni zaščiti parlamentarnega poslopja? Kakšnih trideset posameznikov je zlezlo čez ograjo, se usedlo na trg in v znak protesta proti korupciji, policijskemu nasilju in omejevanju svobode izražanja na glas prebiralo ustavo Republike Slovenije.

»42. člen ustave. Pravica do zbiranja in združevanja. Zagotovljena je pravica do mirnega zbiranja in do javnih zborovanj,« je brala protestnica Neža. Ta člen je, kot nam je pojasnila, izpostavila prav zato, ker vlada in policija to ustavno pravico državljanom odrekata. »Sistematično se nam odrekajo osnovne pravice v demokratični družbi, represivni pritiski pa se iz tedna v teden stopnjujejo,« je dejala.

Po nekaj minutah so protestnike obkolili policisti in jih pozvali, naj zapustijo trg, saj da ne smejo vstopati v varovano območje. Ker ti niso hoteli prekiniti prebiranja ustave, se je nadnje zgrnila gruča pripadnikov specialne enote, ki so protestnike enega po enega odnesli s prizorišča.