Knight je sicer eden od glavnih producentov televizijske serije Peaky Blinders, Larrain je med drugim režiral biografski film Jackie (2016) o Jackie Kennedy.

V filmu Spencer bo mogoče videi princeso Diano na posestvu Sandringham, ko se začenja zavedati razpok v zakonu s princem Charlesom. »Odločili smo se vstopiti v zgodbo o identiteti in o tem, kako se ženska nekako odloči, da ne bo kraljica,« je Larrain povedal za hollywoodski portal Deadline. Dodal je: »Je ženska, ki se tekom filma odloči in spozna, da hoče biti ženska, ki je bila, preden je spoznala Charlesa.«

Diana Spencer se je s princem Charlesom poročila leta 1981. Razšla sta se leta 1992, ločila pa sta se štiri leta kasneje. Umrla je leta 1997 v avtomobilski nesreči v Parizu.

Kristen Stewart je širši javnosti znana po vlogi Belle Swan v filmih Somrak. Nastopila je tudi v lanskoletni različici Charliejevih angelčkov ter leta 2014 zaigrala v vlogi Sneguljčice v filmu Sneguljčica in lovec.

Režiser je Kristen Stewart označil kot »eno od izjemnih igralk današnjega časa«. »Kristen Stewart je lahko marsikaj, lahko je zelo skrivnostna in krhka ter nenazadnje tudi zelo močna, in prav to potrebujemo,« je povedal.

Valižansko princeso so doslej upodobile različne igralke, leta 2013 v filmu Diana Naomi Watts, v četrti sezoni Netflixove drame Krona (The Crown) pa bo vlogo princese prevzela Emma Corrin.