Društvo Zlata piščal je skozi pregled pestre domače glasbene bere leta 2019 nominirance in nagrajence v petih kategorijah razglasilo ob sodelovanju strokovne akademije. Kot so zapisali, po šestih letih glasbene nagrade zlata piščal ostajajo edinstven odsev domače glasbene ustvarjalnosti v preteklem letu.

Letos so s pripravami na podelitev začeli že globoko v času epidemije, zato je tokratna podelitev zlatih piščali potekala v spletnem okolju. »Prav vsem ustvarjalcem gre poklon in čestitke, da so kreativni in ustvarjalni v težkih časih za glasbeno industrijo, v časih ko so na pohodu strah, nestrpnost, negotovost, jeza in razdvojenost, pogojeni s pandemično situacijo in aktualno neodgovorno politiko. Četudi se zdi, da količina posnete domače glasbe in nje uporabe na radijskih postajah iz leta v leto upada, pa je nedvoumno, da raste kakovost izdelkov, da so koncerti domačih glasbenikov zaželeni in dobro obiskani,« so ob podelitvi zapisali v društvu Zlata piščal.

Nominirance in prejemnike nagrad zlata piščal vsako leto izbira strokovna akademija, v katero je bilo letos povabljenih skoraj 100 članov z različnih področij, povezanih z glasbo, od glasbenih urednikov, novinarjev specialistov, producentov in organizatorjev glasbenih dogodkov, do intelektualcev s področja kulture. Nominirance so med več sto kandidati, ki so svoja dela objavili v letu 2019, najprej izbirali v prvem krogu. Tisti, ki so prejeli točke, so se nato uvrstili v drugi krog, kjer se je prvih pet oz. več v primeru izenačenih točk v posamezni kategoriji prebilo med nominirance, najvišje število točk pa je prineslo nagrado. »Konkurenca v izboru zlata piščal 2020 za ustvarjalno leto 2019 je bila huda, rezultati pa zelo tesni. Tako se je v kar dveh kategorijah primerilo, da smo po glasovanju v prvem krogu zaradi enakega števila točk v posameznih kategorijah dobili več kot pet nominirancev. Pri nagradi za življenjsko delo in izvajalcu leta je bila ta odločitev bolj soglasna,« so pojasnili v društvu Zlata piščal.

Zlate piščali ostajajo po šestih letih edine nagrade s področja urbane glasbene scene, s čimer je zapolnjena vrzel, ki bi jo drugače občutil glasbeni ceh. V društvu Zlata piščal so ob letošnjih nagradah še zapisali: »Upajmo, da bo postkoronski čas hitro minil in postavil stvari na svoje mesto in da bodo odri in avditoriji spet polni glasbe in obiskovalcev, predvsem pa da se bo glasba kot univerzalni medij s svojo sporočilnostjo ponovno približala ljudem v živo, jim napolnila ušesa in srca, jih opogumila in razveselila, saj nam tega resnično manjka.«

Nagrada je ime dobila po piščali, najdeni leta 1995 v jamskem paleolitskem najdišču Divje babe, ki datira v čas približno 60.000 let pred našim štetjem.