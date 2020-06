Iz predsedniške palače so ob tem sporočili še, da ne bodo več dolgo prenašali nerazumnega obnašanja Severne Koreje.

Kim je sicer že takoj potem, ko je Severna Koreja razstrelila omenjeno stavbo za zvezo v kompleksu Kaesong, ponudil odstop in sprejel odgovornost za poslabšanje odnosov med Korejama. Odnosi med državama so se v zadnjem času zaostrili predvsem zaradi letakov, kritičnih do severnokorejskih oblasti, ki jih iz Južne v Severno Korejo pošiljajo prebežniki.

Pjongjang je od Seula zahteval, naj ukrepa proti tej propagandni kampanji, nato pa je Severna Koreja najprej prejšnji teden prekinila vse komunikacijske povezave z Južno Korejo, zatem v sredo razstrelila omenjeni urad za zveze, nato pa zagrozila še, da bo okrepila vojaško prisotnost v bližini demilitariziranega območja med obema Korejama.

Severnokorejska tiskovna agencija KCNA je danes odgovornost za poslabšanje odnosov znova pripisala Južni Koreji. "Vsa dejanja, ki smo jih izvedli, so bila kazni," ki da si jih Južna Koreja "zasluži zaradi svojih zločinov", so zapisali v sporočilu. Kim Yeon-chul je sicer izrazil upanje, da bo njegov odstop "ponudil priložnost za predah". "Sovraštva ne moreš premagati s sovraštvom. Veliko ran je treba zaceliti v medkorejskih odnosih. Zdaj bi se bilo treba ustaviti," je dejal novinarjem.

Po mnenju analitikov sicer skuša Severna Koreja namenoma zaostriti odnose in okrepiti pritisk na južno sosedo, da bi tako dosegla določene koncesije v nadaljnjih pogajanjih, navaja AFP. Odnosi med državama so namreč na ledu že vse od vrha med ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom in severnokorejskim voditeljem Kim Jong-unom v Hanoju, ki ni prinesel želenih rezultatov. Obe Koreji sta po koncu korejske vojske leta 1953 tehnično še vedno v vojni. Vojna pred 67 leti se je namreč končala s premirjem, mirovne pogodbe pa državi vse do danes še nista podpisali.