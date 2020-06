V času, ko Slovenci prejemamo turistične vavčerje in razmišljamo kako jih čim bolj pametno predvsem pa kje unovčiti, smo dobili nov portal, MojaSlovenija.org. Ta bo od 25. junija dalje na enem spletnem mestu ponudil celotno ponudbo slovenskih namestitvenih kapacitet, od hotelov do apartmajev, turističnih kmetij, glampingov, športnih aktivnosti, vodenih aktivnosti in drugih doživetij, ki na portalu booking.com niso zajeti. Uporabnik bo lahko preko spletnega mesta naredili zgolj rezervacijo, namestitev pa se plača pri ponudniku, tako da bodo lahko vsi gostje uporabili tudi nove turistične bone. Za ponudnike je uporaba portala brezplačna.

Navdušiti želijo domačega gosta Kot je dejal Sašo Krumpak, ustanovitelj podjetja Happy Tours in eden izmed ustanoviteljev portala MojaSlovenija.org so zadovoljni, da bodo lahko tudi majhni ponudniki izenačeni z večjimi oziroma v iskalni uvrstitvi celo nad njimi. »To je priložnost še posebej za tiste, ki nimajo marketinških budžetov, in tudi za tiste, ki celo nimajo razvitih lastnih rezervacijskih sistemov ali svojih spletnih strani,« je povedal Krumpak in dodal, da je v prvi vrsti pomembno, da nad dopustovanjem v Sloveniji najprej navdušijo domačega potrošnika. Kasneje bo portal preveden tudi v angleški, verjetno tudi še v kak drug tuj jezik. Prav s tem projektom se je podjetje Happy Tours odzvalo na poziv Slovenske turistične organizacije turističnim ponudnikom, da podprejo promocijsko akcijo slovenskega turizma Zdaj je čas. Kot je povedal Viljam Kvalič, ustanovitelj portala MojaSlovenija.org, je pomembno tudi poudariti, da akcijo delajo kot zasebno slovensko podjetje. »S portalom MojaSlovenija.org je že v tem trenutku podpisalo sodelovanje več kot petdeset slovenskih hotelov in nove pogodbe prihajajo sedaj po deset na dan,« je še povedal. Ker želijo aktivirati tudi tisti del populacije, ki ni navajen uporabljati internetnih rezervacij, bodo pomoč po telefonu nudili 24 ur na dan. »Verjamem, da večina med nami že opravljala hotelske rezervacije preko kakšnih podobnih rezervacijskih sistemov, vendar so bili doslej to najverjetneje tuji portali. Niso bili specializirani samo za področje ene države. In najpomembnejše, niso omogočali tega, da poiščemo tudi nenastanitveno turistično ponudbo v bližnji okolici. Seveda, uporabniki bodo na našem portalu lahko pregledali možnosti porabe turističnih bonov in zanje dobili največ, kar lahko,« je še dodal Kvalič.