V soboto bo večinoma sončno, bolj oblačno bo dopoldne v vzhodni polovici Slovenije. Predvsem popoldne bodo nastale posamezne plohe ali nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 27 stopinj.

Obeti: V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, predvsem na vzhodu bodo možne manjše krajevne padavine. Ponekod bo zapihal severni do severozahodni veter. V ponedeljek bo sončno in topleje. Pihal bo okrepljen severni do severozahodni veter.

Vremenska slika: Nad srednjo Evropo in Balkanom vztraja plitvo ciklonsko območje. Nad naše kraje s šibkimi vetrovi zahodnih smeri priteka vlažen in v višinah spet malo hladnejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: V soboto bo več oblačnosti v krajih vzhodno od nas, predvsem tam bodo še krajevne plohe in nevihte. Ob Jadranu bo sončno.