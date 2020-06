»Pridružila sem se ženskam, ki s to 'nespodobno' potezo kažejo svoje stališče in dvigujejo glas proti tistim, ki nas poskušajo vrniti stoletja nazaj. Minili so časi, ko je ženska sedela v kotu in čakala, kaj bo moški povedal,« je sporočila Grabar-Kitarovićeva ob fotografiji, ki jo je ekskluzivno poslala za časnik Jutarnji list. Pojasnila je, da je »vedno bila za življenje, a tudi za življenje, ki ima pravico do izbire - brez pritiskov, stigmatizacije in pogojevanja, posebej v najbolj občutljivih življenjskih situacijah, kot je posilstvo«. Poudarila je, da je dvignila sredinec v podporo pravicam žensk, pa tudi moških, ki te pravice podpirajo.

Prva sredinec pokazala namestnica župana Osijeka Škoro je med predvolilnim soočenjem z dosedanjim predsednikom hrvaškega sabora Gordanom Jandrokovićemna portalu Večernjega lista med drugim dejal, da si prizadeva za zaščito življenja od spočetja do smrti. Izjavil je, da ima država številne načine za pomoč ženskam, ki se odločajo za splav. Med drugim je dejal, da bi se morala ženska, ki je zanosila po posilstvu, o splavu posvetovati z družino. Škorova izjava je na Hrvaškem sprožila plaz jeznih odzivov, predvsem na družbenih omrežjih. Hrvaška ministrica za znanost in izobraževanje Blaženka Divjak, ki je tudi kandidatka na prihajajočih hrvaških parlamentarnih volitvah, je ocenila, da gre za »sadistično ponižanje žensk in njihovih pravic ter nedopustno izkoriščanje osebnih bolečih travm v politične namene«. Naj pokažejo sredinec Škoru, je ženske pozvala namestnica župana Osijeka Žana Gamoš iz Hrvaške narodne stranke (HNS), ki je tudi prva objavila fotografijo, na kateri kaže sredinec. Škoro sicer ni edini hrvaški politik, ki ni naklonjen splavu za posiljene ženske. Tudi kandidat stranke Most neodvisnih list Nino Raspudić je v predvolilnem soočenju na televiziji N1 dejal, da bi morali ženskam, ki zanosijo po posilstvu, prepovedati splav. Grabar-Kitarovićeva se je v svoji objavi v Jutarnjem listu odzvala tudi na Raspudićeve izjave. Nekateri so ob tem spomnili, da v času, ko je bila predsednica države, ni imela posluha za nasilje nad ženskami.

Oglasila se je tudi Kosorjeva Nekdanja hrvaška premierka Jadranka Kosor je tako tvitnila, da gospa, ki zdaj kaže sredinec, tega ni storila pred predsednikom požeško-slavonske županije Alojzem Tomaševićem, ki je bil pogojno obsojen zaradi fizičnih in verbalnih napadov na svojo soprogo, temveč je z njim skupaj pela. Tomaševićeva soproga je večkrat pisala hrvaški predsednici, naj ji pomaga in jo zaščiti pred nasilnim soprogom, ki je takrat bil član HDZ, a odgovora ni dobila. Na Hrvaškem tudi ocenjujejo, da Grabar-Kitarovićeva ni iskreno stopila v bran ženskam, temveč se maščuje Škoru. Ta je po tesnem porazu v prvem krogu hrvaških predsedniških volitev decembra lani pozval svoje volivce, naj ostanejo doma, Grabar-Kitarovićevo pa je v drugem krogu januarja letos premagal kandidat SDP in aktualni hrvaški predsednik Zoran Milanović.