Receptorski portal za unovčevanje turističnih bonov deluje od sinoči, ob 7. uri zjutraj pa je bila danes pri enem od turističnih ponudnikov že izvedena prva rezervacija bona, so povedali na Fursu.

Rezervacija pomeni, da je receptor v receptorski portal za unovčevanje turističnih bonov vnesel podatke, potrebne za koriščenje bona - torej kdo ga bo koristil in v kakšni višini. S tem se rezervirajo sredstva, ki jih namerava z bona koristiti gost. Tako ponudnik nastanitvenih zmogljivosti zagotovi, da ima njegov gost na bonu dovolj sredstev za plačilo v želeni višini, prepreči pa se tudi morebitne goljufije, ko bi denimo isti bon hkrati poskusil s potrdilom prvotnega upravičenca o prenosu unovčiti nekdo drug.

Bon se sicer unovči, ko se gost odjavi iz nastanitve oz. ko mu ponudnik namestitve izstavi račun. Ker je prve bone možno koristiti za nočitev z danes na soboto, bo lahko torej prvi bon unovčen v soboto.

Kot so še dodali v Fursu, je vpogled v stanje bona mogoč preko mobilne aplikacije eDavki.

Novica, da se prvi boni že koristijo, je razveselila Počivalška. "Globoko verjamem, da je to ukrep, ki bo pomagal panogi, ki je najbolj prizadeta med vsemi panogami," je poudaril ob robu izjave ob 100 dneh vlade. Boni vsem prebivalcem omogočajo, da del svojega časa namenijo spoznavanju lepot Slovenije in hkrati pomagajo panogi, ki neposredno zaposluje skoraj 60.000 ljudi ter ustvari okoli 10 odstotkov bruto domačega proizvoda, je spomnil.

Bone je mogoče unovčiti do 31. decembra

Počivalšek je prepričan še, da ima slovenski turizem v postkoronskem obdobju "strahovito možnost razvoja". Že doslej so namreč turistični delavci gradili podobo zelene, aktivne in zdrave Slovenije, po epidemiji koronavirusa pa so to še nadgradili s standardi odgovornega ravnanja tako za ponudnike kot za goste. "V krogu 500 kilometrov živi ogromno število ljudi, med katerimi bomo še naprej našli dobre goste," je prepričan Počivalšek.

"Temelj vsega pa je, da imamo epidemiološko situacijo v Sloveniji pod kontrolo," je dodal minister in pozval prebivalce, naj se še naprej držijo priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Da bo z veseljem izkoristil svoj turistični bon pri dopustovanju v Sloveniji, je danes v izjavi za medije zatrdil tudi zunanji minister Anže Logar.

Turistični boni, za katere bo država skupaj namenila 345 milijonov evrov, so eden od nosilnih ukrepov iz tretjega protikoronskega paketa, ki ga je DZ sprejel konec maja. Prejeli so jih vsi prebivalci s stalnim bivališčem v Sloveniji na dan 13. marec 2020, in sicer rojeni do vključno leta 2002 v višini 200 evrov, mlajši pa v višini 50 evrov.

Bone, ki so deljivi in jih je mogoče unovčiti v večkratnem znesku, je mogoče za plačilo nočitve ali nočitve z zajtrkom v nastanitvenih obratih v Sloveniji koristiti od danes do 31. decembra.

Upravičenci morajo ob prijavi ponudnika storitve obvestiti, da želijo za opravljeno storitev unovčiti bon. Ponudnik nato v Fursov informacijski sistem vnese podatke o upravičencu, Furs pa bo v njem označil unovčenje bona pri upravičencu in zmanjšal njegovo dobroimetje. Vrednost bona v znesku opravljene storitve bo nato izplačal ponudniku storitve.