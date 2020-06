Pri naših južnih sosedih so v minulih dneh zaznali porast števila okužb z novim koronavirusom. Današnje poročilo navaja, da so v zadnjih 24 urah potrdili enajst okužb, s čimer je skupno število potrjenih primerov naraslo na 2269. To je največje število potrjenih okužb v enem dnevu po 12. maju.

Od sobote do srede so sicer zaznali le devet novih primerov. Ozdravelo je 2142 oseb, umrlo je 107 ljudi, 20 oseb je na zdravljenju.

Zadnji primeri okužb prihajajo iz Zagreba, Istre, sisavsko-moslavaške županije ob meji z BiH, splitsko-dalmatinske ter zagrebške županije. V Zagrebu je žarišče okužb na Inštitutu za energetiko Hrvoja Požarja, kjer so okuženi štirje zaposleni, prav tako so se okužili še trije študentje, ki so sodelovali z inštitutom.

Kljub povečanju števila okužb se hrvaška vlada ni odločila za zaostritev ukrepov za omejevanje širjenja koronavirusa. »Po dveh mesecih omejenega gibanja, ko so veljali omejitveni ukrepi, je s prihodom lepega vremena razumljivo, da smo se vsi malce preveč sprostili,« je dejal premier Andrej Plenković in pristavil, da je previdnost še vedno potrebna.

Večina novih okužb je bila potrjena pri hrvaških državljanih, ki so se vrnili s krajših obiskov v BiH, Srbiji in Sloveniji (iz naše države je bil na Hrvaško vnesen en primer). Kot je pojasnil minister za zdravstvo Vili Beroš, imajo pripravljen niz ukrepov, da omejijo takšno prehajanje meja, če se bodo tovrstni primeri v naslednjih dneh ponavljali. Spomnil je, da se je treba držati vseh epidemioloških ukrepov, vendar vsesplošno nošenje zaščitnih mask za zdaj ni obvezno. Nošenje teh priporočajo v zaprtih prostorih, tudi v javnem prevozu.