Demos kratos

Slovenska politika je dober indikator stanja, v katerem se je znašla slovenska družba. Prevladujoči so občutki brezciljnosti, neambicioznosti, drobnjakarstva, pokvarjenosti, oportunizma, preračunljivosti, amoralnosti, nekompetentnosti in še bi se našlo opisov, s katerimi bi okarakterizirali naš vsakdan preteklih in prihodnjih dni. Četudi politika nima skoraj nikakršnega ugleda v slovenski družbi, pa doslej o poštenosti volitev nismo dvomili. A tudi to bi se lahko v kratkem spremenilo.