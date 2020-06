V poslovni coni v Komendi bodo na dirki, ki šteje tudi za pokal Slovenije, tekmovalci in tekmovalke na krožni progi dolžine 1100 metrov nastopili v sedmih kategorijah. Prvi bodo ob 16.30 startali amaterji (18 krogov), nato pa mlajši mladinci (21), starejši mladinci (27), starejše in mlajše mladinke ter ženska kategorija elite (po 21), vrhunec pa bo ob 19. uri, ko se bodo na 39,6 kilometra dolgo progo (36 krogov) podali v kategoriji elite.

Medtem ko uradno še ni potrjen nastop Primoža Rogliča, bo v Komendi zbrana vsa slovenska smetana. Poleg Tadeja Pogačarja (UAE Team Emirates) bodo nastopili Matej Mohorič, Luka Pibernik, Domen Novak, Grega Bole, Jan Tratnik (vsi Bahrain-McLaren), Jan Polanc (UAE Team Emirates), lanski zmagovalec Luka Mezgec (Manuela Fundacion)… Prireditelji upajo, da bodo imeli čim manj težav pri izvedbi preventivnih ukrepov. Zaradi odloka vlade, po katerem je dovoljeno ob trasi gostiti do 500 ljudi, bodo morali ustrezno razporediti gledalce ob 1100 metrov dolgem krogu.

Dirka v Komendi bo uvod v najpomembnejšo preizkušnjo na slovenskih tleh v tem poletju – nedeljsko cestno državno prvenstvo. To bo na državni ravni prva uradna preizkušnja v koledarju mednarodne zveze (UCI) po prekinitvi sezone zaradi koronavirusa. Kolesarji in kolesarke, med katerimi bo tudi Roglič, bodo vozili v štirih kategorijah: elite za moške in ženske ter do 23 let za oba spola. Moški kategoriji bosta startali ob 14. uri (146 km), ženski pa dve uri pozneje (68 km). Start bo v Cerkljah na Gorenjskem, po sedmih krogih dolžine 19,7 kilometra pa bodo moški opravili še zaključni osemkilometrski vzpon na 1079 metrov visok gorski cilj v Ambrožu pod Krvavcem.