NLB v novo lizinško družbo vložila tri milijone evrov

Po začeti likvidaciji NLB Leasinga pred dobrima dvema letoma so v NLB pred dnevi s tremi milijoni evrov ustanovili družbo NLB Lease&Go. Hkrati so skupaj s KBC zaključili prodajni postopek življenjske zavarovalnice NLB Vita, kar je predstavljalo izpolnitev zadnje zaveze do evropske komisije.