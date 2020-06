Resnice

V Dnevniku je bil 17. junija objavljen prispevek prof. dr. Tanciga o aktualnih političnih razmerah v Sloveniji. Pogosto se sprašujem, kje so varuhi objektivnih resnic, ki jih politiki z desne strani prikrajajo na svoji TV in v medijih, ki jih financira vodilna desna stranka SDS. V mislih imam razne nizkoleteče floskule ljubiteljev in voditeljev strankine politike, ki jih prilagodijo po svojih nagnjenjih in željah vodstva stranke. To je bilo dokazano že ničkolikokrat. V takih primerih bi se morala oglasiti intelektualna avtoriteta, ki je nad politiko, in povedati povsem jasno in nedvoumno resnico, ki bi lahko bila grenka tudi za napredne leve stranke.